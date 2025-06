Quem é Gilson Machado, ex-ministro do governo Bolsonaro preso nesta sexta-feira pela PF

Gilson Machado, 57 anos, ex-ministro do Turismo no governo de Jair Bolsonaro, tem uma extensa carreira fora da política. Ele é veterinário, empresário e sanfoneiro de banda de forró. Conhecido como Gilson Sanfoneiro, ele estava confirmado como uma das atrações na programação de São João em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Ele se apresentaria junto com a banda de forró Brucelose no dia 24 de junho.