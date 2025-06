Quem é Coronel Tadeu, suplente do PL que pode substituir Carla Zambelli

Em nota enviada à imprensa, a deputada não informou a data oficial do início de sua licença , mas que está preparando a documentação à Mesa Diretora da Câmara.

Coronel Tadeu é bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo (USP) e tem mestrado em Ciências da Segurança Publica, pela Polícia Militar. Foi comandante de helicóptero no Rio de Janeiro. Também atuou como diretor de Assuntos Institucionais da Associação dos Oficiais da Policia Militar, conforme a Câmara dos Deputados.

Coronel quebrou placa

Durante seu mandato na Câmara, Tadeu se destacou como defensor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e se envolveu em diversas polêmicas. Em 2019, rasgou um cartaz de uma exposição sobre racismo na Câmara dos Deputados, na véspera do Dia da Consciência Negra.

A placa destruída exibia um texto que afirmava que negros são as principais vítimas de ações letais das polícias. Também trazia uma charge do cartunista Carlos Latuff, que retratava um jovem negro algemado e um policial armado. No cartaz, lia-se a frase "o genocídio da população negra".