Por unanimidade, STF mantém condenação de Carla Zambelli por invasão a sistemas do CNJ

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por unanimidade, manter a condenação de Carla Zambelli (PL-SP) a 10 anos de prisão por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 2023. Em plenário virtual, nesta sexta-feira (6), a Primeira Turma da casa julgou recursos da defesa da deputada.

Os ministros Luiz Fux, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino seguiram integralmente o voto de Alexandre de Moraes, relator do caso.

Ele também defendeu o trânsito em julgado para o caso, que significa o fim da fase de recursos por parte da defesa. Com a proposta de Moraes aceita, Carla Zambelli terá a prisão preventiva , solicitada na quarta-feira (4) pela Procuradoria-Geral da República (PGR), convertida em execução da pena.

Com a rejeição do recurso, Zambelli ainda perde o mandato como deputada federal e o direito de recorrer à Câmara com um pedido de revogação da decisão. Para que a perda de mandato seja concretizada, ainda é necessário ato declaratório da Mesa Diretora da Casa.