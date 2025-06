PL entra com ação no STF contra alta do IOF; Moraes será relator do caso

Moraes foi sorteado para ser relator do caso. CARLOS ALVES MOURA / SCO / STF

O Partido Liberal (PL) — sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro — entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para questionar o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Após ser escolhido por sorteio, o ministro Alexandre de Moraes será o relator do caso. As informações são do jornal O Globo.

A sigla pede a suspensão liminar de dois decretos que tratam das alterações na cobrança. Conforme o partido, a elevação do imposto teria sido feita de forma inconstitucional por supostamente se desviar da finalidade do IOF.

Ainda de acordo com o PL, o governo teria adotado medidas para aumentar a arrecadação, contrariando a natureza do tributo:

"As normas em questão propõem aumento de mais de 60% na arrecadação do IOF, o que claramente extrapola a natureza extrafiscal e regulatória deste imposto".

O partido defende que, para haver um aumento como este, seria necessária a aprovação de uma lei e não a edição de decreto.

"A nova sistemática de alíquotas do IOF teve como única finalidade incrementar a arrecadação. Ou seja, os Decretos nº 12.466/2025 e nº 12.467/2025 majoraram o imposto incidente sobre diversas operações exclusivamente em razão de seus efeitos fiscais, e não extrafiscais", diz o PL.

Leia Mais Haddad adia anúncio de pacote fiscal que vai substituir alta do IOF

Vaivém do IOF

Nas últimas duas semanas, a elevação do IOF contou com recuo do governo em parte do decreto, críticas dos presidentes da Câmara e do Senado por falta de diálogo e especulações sobre quais seriam os caminhos para bancar a eventual suspensão das mudanças no imposto.

O anúncio do aumento

Em 22 de maio, o Ministério da Fazenda anunciou o aumento do IOF para operações de crédito, principalmente para empresas, previdência privada e câmbio. Na prática, o governo federal padronizou a alíquota sobre as operações com cartão de crédito no Exterior e de câmbio em 3,5%. Também começou a cobrar o imposto em empréstimo externo de curto prazo para empresas e em plano de seguro de vida do tipo VGBL.

Leia Mais Mendonça abre divergência e vota pela responsabilização das redes apenas em caso de descumprimento de decisão judicial

Revogação parcial

Horas após publicar o decreto com as mudanças no IOF, o governo recuou e revogou parte dos aumentos. Com a mudança, as aplicações de fundos nacionais no Exterior continuarão isentas, e as remessas de pessoas físicas para fora do país destinadas a investimentos continuarão com a alíquota de 1,1% por operação.

Críticas do Congresso e de setores produtivos

Deputados e senadores protocolaram projetos pedindo a suspensão do decreto, alegando que o governo está usando um tributo regulatório para fins de arrecadação. Bancos e entidades setoriais criticaram o movimento do governo federal. No centro da insatisfação, estão os possíveis impactos negativos causados por mais tributação na economia.

Nos dias seguintes, os presidentes da Câmara e do Senado também promoveram ofensiva contra a mudança no imposto. O comandante da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), criticou a alteração no IOF, afirmando que o "Brasil não precisa de mais imposto, precisa de menos desperdício". Além disso, Motta e Alcolumbre deram 10 dias para a equipe econômica apresentar ao Congresso um "plano alternativo".

Risco de judicialização

Além da ofensiva política e empresarial, o aumento do IOF também apresentou potencial de dar início a uma batalha judicial. O possível desvio de finalidade do ajuste no tributo e embaraço em alguns pontos abrem a brecha para judicialização.

Tributaristas ouvidos pela reportagem de Zero Hora reforçam que o Imposto sobre Operações Financeiras é um tributo de natureza extrafiscal, criado para uso regulatório, podendo ser usado para conter instabilidades e equilibrar a economia. No entanto, o governo dá indícios de que o aumento das alíquotas tem objetivo arrecadatório, o que não poderia ocorrer, conforme especialistas.

Apaziguamento

Após a recepção negativa e sinalização dos presidentes do Senado e da Câmara, Lula e Haddad adotaram tom de afago aos comandantes das duas casas legislativas. No domingo (1°), Lula pregou diálogo com o Congresso para facilitar aprovação de medidas sobre IOF e elogiou Motta. Na segunda, Haddad citou alinhamento entre os poderes.

Adiamento

Após um almoço no Palácio da Alvorada com o presidente da República e os presidentes da Câmara e do Senado, o ministro da Fazenda confirmou o adiamento da apresentação de um pacote de medidas para substituir a alta do IOF. A proposta deve ser discutida antes com líderes das bancadas do Congresso. Apenas após esse rito devem ser divulgadas as ações.