PF diz ao STF que não conseguiu notificar Eduardo Bolsonaro sobre abertura de inquérito

Eduardo Bolsonaro é investigado por atuação contra as autoridades brasileiras. WILTON JUNIOR / ESTADAO CONTEUDO

A PF informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que tentou contato pelo e-mail do deputado licenciado e por um endereço online pessoal. Além disso, ele foi procurado via aplicativo de mensagens no celular e no telefone do gabinete em Brasília. Ele não manifestou ciência das informações em nenhum dos canais de contato.

Por estar morando nos Estados Unidos, o ministro Alexandre de Moraes autorizou que o deputado preste esclarecimentos por escrito.

Ao STF, a PF informou que, de acordo com "comprovantes automáticos gerados pelo sistema de correio eletrônico, as mensagens foram devidamente recebidas pelos destinatários, conforme registros de entrega".

"Todavia, até a presente data, não houve qualquer retorno, manifestação ou resposta por parte do destinatário", diz o relatório.

Vivendo nos EUA

O deputado justificou que decidiu permanecer nos EUA para "focar em buscar as justas punições que Alexandre Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem".

Desde que deixou o Brasil, Eduardo mantém agendas com congressistas republicanos e auxiliares do presidente Donald Trump para tentar emplacar medidas que pressionem o STF no julgamento da trama golpista, defendendo, por exemplo, a imposição de sanções pelo governo norte-americano ao ministro Alexandre de Moraes.

O inquérito

Alexandre de Moraes, relator do caso no STF, também ordenou o depoimento de Jair Bolsonaro por considerar que ele é "diretamente beneficiado" pela campanha e já declarou "ser o responsável financeiro pela manutenção do sr. Eduardo Bolsonaro em território americano".

Na solicitação, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, cita a possibilidade de Eduardo atuar com a intenção de “embaraçar o andamento do julgamento técnico” sobre a tentativa de golpe de Estado, ação em que Jair Bolsonaro é réu.

“Há um manifesto tom intimidatório para os que atuam como agentes públicos, de investigação e de acusação, bem como para os julgadores na Ação Penal, percebendo-se o propósito de providência imprópria contra o que o sr. Eduardo Bolsonaro parece crer ser uma provável condenação”, aponta a PGR.

Possíveis crimes

Na decisão que acolheu o pedido da PGR, Moraes afirma que a representação criminal elenca “inúmeras publicações e mídias que, em tese, indicam a materialidade dos delitos e indícios suficientes e razoáveis de autoria”.

Conforme o despacho de Moraes, serão apurados possíveis crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.