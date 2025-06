PF conclui inquérito da "Abin paralela" e indicia Carlos Bolsonaro, Ramagem e diretor da agência

Nome de confiança do PT, Corrêa já havia chefiado a Polícia Federal no segundo mandato de Lula, entre 2007 e 2001.

Conforme informações divulgadas no g1, no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tinha conhecimento do esquema e era o principal beneficiário, mas ele já havia sido indiciado e já é réu no STF pelo crime de organização criminosa na ação penal da tentativa de golpe.