"Não houve deliberações" sobre golpe de Estado, afirma o almirante Garnier ao STF

Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha, negou ter tido acesso a uma minuta do golpe em reunião com Bolsonaro.

O ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier Santos, foi o primeiro interrogado pela Primeira Turma do STF na manhã desta terça-feira (10). Este é o segundo dia de depoimentos dos oito réus do núcleo 1 no processo da trama golpista, que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro.