Na França, Lula assina acordo de cooperação com a Interpol

No último compromisso oficial em viagem à França antes de retornar ao Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta segunda-feira (9) de cerimônia de assinatura de acordo de cooperação com a Interpol , na sede da entidade em Lyon, sob comando do brasileiro Valdecy Urquiza .

Lula foi homenageado com uma medalha da Interpol pelo empenho do governo brasileiro no combate aos crimes transnacionais. Urquiza anunciou a criação de uma força-tarefa internacional com foco nas organizações criminosas transnacionais, sobretudo as que atuam na América do Sul.