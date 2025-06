"O crime ocorrendo e as redes sociais deixando": Moraes vota pela ampliação da responsabilidade das big techs por conteúdos de usuários

Alexandre de Moraes votou a favor da maior responsabilização das plataformas. Ton Molina / STF / Divulgação

O Supremo Tribunal Federal (STF) deu continuidade, nesta quinta-feira (12) ao julgamento sobre a responsabilização das redes sociais pelos conteúdos postados por usuários. O ministro Alexandre de Moraes votou pela inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet (entenda abaixo).

Na quarta-feira (11), já havia sido formada maioria para ampliar a responsabilidade das plataformas, com os seis votos dos ministros Luiz Fux, Dias Toffoli, Luís Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Apenas o ministro André Mendonça divergiu. Assim, o placar está em sete a um. Ainda falta os votos de Edson Fachin, Cármen Lúcia e Nunes Marques.

Único a votar nesta quinta, Moraes levou ao plenário do Supremo exemplos de postagens com conteúdos racistas, antissemitas e homofóbicas.

— É um objetivo da República Federativa do Brasil, estabelecido no artigo 3º, inciso 3, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Temos que nos perguntar se a manutenção da atual conduta das big techs por meio das redes sociais está de acordo com esse objetivo da República e se permitir que as redes sociais continuem como uma verdadeira terra sem lei se adequa ao inciso 3 — ressaltou o ministro.

Moraes também mostrou vídeos dos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023. Na ocasião, pessoas postaram vídeos chamando outras para irem até a Praça dos Três Poderes, em Brasília:

— As pessoas e as redes sociais postando, chamando as pessoas. Criminosamente se filmavam, chamavam, destruíam, ou seja, o crime ocorrendo e as redes sociais deixando.

— A necessidade é que, a responsabilidade legal das redes sociais, das big techs e dos serviços de mensageria privada deve ser legalmente equiparada aos demais meios de comunicação — completou Moraes.

Formação de maioria

Apesar da formação de maioria, as leituras de votos prosseguem para que, após as sessões, os termos da responsabilização das plataformas sejam definidos.

O julgamento teve início em novembro do ano passado, mas foi suspenso após um pedido de vista de Mendonça. A retomada dos votos ocorreu na semana passada.

O voto do ministro Edson Fachin, que também seria proferido nesta quinta-feira (12), ficou para o dia 25 de junho. Ele adiantou que o seu voto trará divergências dos outros ministros:

— Tenho uma posição equidistante de todos os votos até agora proferidos — declarou Fachin.

Como votaram os outros ministros até agora:

Dias Toffoli: afirmou ser inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil. Toffoli defendeu que, em casos de conteúdos ofensivos ou ilícitos, as plataformas digitais devem fazer a remoção a partir do momento que forem notificadas de forma extrajudicial, pela vítima ou seu advogado, sem necessidade de ordem judicial.

afirmou ser inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil. Toffoli defendeu que, em casos de conteúdos ofensivos ou ilícitos, as plataformas digitais devem fazer a remoção a partir do momento que forem notificadas de forma extrajudicial, pela vítima ou seu advogado, sem necessidade de ordem judicial. Luiz Fux: votou pela inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil, pois o dispositivo daria uma espécie de "imunidade civil" às empresas. Fux propôs que as empresas sejam obrigadas a remover conteúdos ofensivos à honra ou à imagem e à privacidade que caracterizem crimes (injúria, calúnia e difamação) assim que notificadas, e o material só poderia ser republicado, posteriormente, com autorização judicial.

votou pela inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil, pois o dispositivo daria uma espécie de "imunidade civil" às empresas. Fux propôs que as empresas sejam obrigadas a remover conteúdos ofensivos à honra ou à imagem e à privacidade que caracterizem crimes (injúria, calúnia e difamação) assim que notificadas, e o material só poderia ser republicado, posteriormente, com autorização judicial. Luís Roberto Barroso: votou pela inconstitucionalidade parcial do artigo 19. Para ele, as redes devem retirar postagens com conteúdo envolvendo pornografia infantil, suicídio, tráfico de pessoas, terrorismo e ataques à democracia e ao Estado Democrático de Direito. Pela deliberação de Barroso, a retirada deve ser tomada após as empresas serem notificadas pelos envolvidos.

votou pela inconstitucionalidade parcial do artigo 19. Para ele, as redes devem retirar postagens com conteúdo envolvendo pornografia infantil, suicídio, tráfico de pessoas, terrorismo e ataques à democracia e ao Estado Democrático de Direito. Pela deliberação de Barroso, a retirada deve ser tomada após as empresas serem notificadas pelos envolvidos. André Mendonça (divergente): abriu divergência e votou pela manutenção da validade do artigo 19 do Marco Civil, que prevê a responsabilização das plataformas somente em caso de descumprimento de decisões judiciais. Mendonça destacou que as plataformas digitais têm legitimidade para pleitear, em nome próprio, a tutela jurisdicional necessária e a preservação da livre manifestação dos seus usuários .

abriu divergência e votou pela manutenção da validade do artigo 19 do Marco Civil, que prevê a responsabilização das plataformas somente em caso de descumprimento de decisões judiciais. Mendonça destacou que as plataformas digitais têm legitimidade para pleitear, em nome próprio, a tutela jurisdicional necessária e a preservação da livre manifestação dos seus usuários Flávio Dino: votou a favor da responsabilização das redes sociais por conteúdos postados por usuários. Dino adotou uma posição de mediação entre os entendimentos já apresentados pelos colegas, retomando argumentos anteriores e reforçou que, segundo a Constituição, há limites a liberdade de expressão. O ministro disse que "a liberdade de expressão é um direito fundamental, mas não é absoluto".

votou a favor da responsabilização das redes sociais por conteúdos postados por usuários. Dino adotou uma posição de mediação entre os entendimentos já apresentados pelos colegas, retomando argumentos anteriores e reforçou que, segundo a Constituição, há limites a liberdade de expressão. O ministro disse que "a liberdade de expressão é um direito fundamental, mas não é absoluto". Cristiano Zanin: votou a favor da responsabilização das redes sociais por conteúdos postados por usuários. Com Dino e Barroso, Zanin se alinhou à corrente intermediária no julgamento. Segundo ele, é preciso "aproximar a responsabilidade das plataformas com a responsabilidade que nós fixamos para os veículos de comunicação tradicional".

votou a favor da responsabilização das redes sociais por conteúdos postados por usuários. Com Dino e Barroso, Zanin se alinhou à corrente intermediária no julgamento. Segundo ele, é preciso "aproximar a responsabilidade das plataformas com a responsabilidade que nós fixamos para os veículos de comunicação tradicional". Gilmar Mendes: também votou a favor da responsabilização das plataformas. Segundo ele, o artigo 19 do Marco Civil é ultrapassado, inconstitucional e insuficiente.

O que está sendo decidido

O Supremo julga de forma conjunta dois recursos extraordinários, com repercussão geral, que debatem a validade e a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014). A legislação, aprovada em 2014, estabeleceu os principais direitos e deveres acerca do uso da internet no Brasil.

O artigo 19 estabelece que, "com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário".