Ex-ministro do Turismo Gilson Machado deixa prisão após autorização de Moraes

Gilson Machado ocupou ministério no governo Bolsonaro. Valter Campanato / Agência Brasil/Empresa Brasil d

O ex-ministro do Turismo Gilson Machado deixou a prisão na noite desta sexta-feira (13) cumprindo decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que revogou medida. Ele é suspeito de tentar obter passaporte português para Mauro Cid, ex-ajudante de Ordens de Jair Bolsonaro. As informações são do g1.

Ele havia sido preso pela manhã, em Recife (PE), suspeito de tentar obstruir a ação penal em curso que apura tentativa de golpe de Estado a partir da obtenção do documento para que Cid deixasse o país.

O ex-ajudante de Ordens chegou a ter a prisão decretada, mas a ação também foi revogada. Em depoimento à Polícia Federal (PF), ele negou que tenha tivesse a intenção de sair do país.

Conforme Moraes, a prisão de Machado não é mais necessária, e pode ser substituída por medidas cautelares. Contribuem também, conforme o ministro, as diligências realizadas pela PF, com apreensão de celulares e depoimento de Machado.

O ex-ministro terá que comparecer quinzenalmente à Justiça, às segundas-feiras, está proibido de sair do país, teve o passaporte cancelado e está proibido de obter novo documento. Também está proibido de manter contato com réus da trama golpista.

Preso em Recife

Gilson Machado foi preso na manhã deste sexta pela PF na capital pernambucana. De acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR), há indícios de que ele tenha tentado obter passaporte português para o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro.

Cid é um dos réus do "núcleo crucial" do processo que analisa uma tentativa de golpe de Estado. Nesta semana, os acusados foram interrogados pela Primeira Turma do STF, em mais uma etapa da ação penal. O tenente-coronel fechou colaboração premiada com a PF.

Leia Mais Confira os principais tópicos do depoimento de Jair Bolsonaro ao STF

A PGR havia encaminhado na terça-feira (10) o pedido ao STF para que Machado fosse investigado. No mesmo documento, a procuradoria defendeu a determinação de busca e apreensão e quebra do sigilo telefônico e de mensagens do ex-ministro.

Em entrevista ao jornal O Globo, Machado admitiu que buscou informações junto ao Consulado de Portugal em Recife em maio deste ano. No entanto, o ex-ministro argumentou que o intuito era resolver questões familiares. A Polícia Federal levantou suspeita sobre a ação e recebeu aval da PGR para investigar Machado. Em depoimento, ele negou as suspeitas.

Quem é Gilson Machado

Gilson Machado foi ministro do Turismo entre dezembro de 2020 e março de 2022, durante o governo de Jair Bolsonaro. Ele também foi presidente da Empresa Brasileira de Turismo (Embratur) e secretário de Ecoturismo e Cidadania Ambiental do Ministério do Meio Ambiente.