Moraes rejeita pedido da defesa de Bolsonaro para suspender processo por trama golpista

Alexandre de Moraes é o relator do processo sobre a trama golpista no STF.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido feito pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para interromper a tramitação da ação penal da trama golpista nesta sexta-feira (6).

Segundo apurado pelo g1 , os argumentos utilizados pela defesa de Bolsonaro no pedido eram de que não tiveram acesso às provas reunidas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público na íntegra.

Ao rejeitar o pedido, Moraes afirmou que as provas já constam nos autos do processo, incluindo as reunidas pela própria defesa de Bolsonaro.