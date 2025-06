Moraes manda prender novamente homem que destruiu relógio em atos antidemocráticos e determina investigação de juiz que o soltou

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou que o homem condenado por destruir o relógio de Dom João VI durante os atos golpistas de 8 de Janeiro de 2023 retorne à prisão. Na última quarta-feira, 18, o mecânico Antônio Cláudio Alves Ferreira foi solto após uma decisão da Vara de Execuções Penais de Uberlândia (MG).

Para Moraes, o juiz mineiro descumpriu as determinações da lei para o regime de progressão de pena, pois o réu não cumpriu um quarto da pena para ter direito ao relaxamento da prisão. O mecânico permaneceu preso dois anos e cinco meses , porém precisaria ficar quatro dos 17 anos aos quais foi condenado em regime fechado.

Já o magistrado mineiro entendeu que o réu tinha direito à progressão do regime fechado para o semiaberto.

Além de ordenar o retorno de Antônio Ferreira à prisão até nova decisão do supremo, o ministro determinou na quinta-feira (19) a abertura de uma investigação para apurar a conduta do magistrado, por expedir sentença fora do âmbito de atuação.