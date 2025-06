Moraes envia pedido de extradição de Carla Zambelli, considerada foragida da Justiça

Moraes determinou a prisão preventiva de Carla Zambelli após ela anunciar que deixou o Brasil. EVARISTO SA / CARLOS ALVES MOURA / AFP / SCO STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), enviou nesta quarta-feira (11) ao Ministério da Justiça o pedido formal de extradição de Carla Zambelli (PL-SP). A solicitação tem como destino a República Italiana, país onde a deputada federal estaria foragida desde que deixou o Brasil, na semana passada. As informações são do O Globo.

No documento, Moraes determina o retorno da deputada ao Brasil para que cumpra a pena de 10 anos de prisão, além do pagamento de 200 dias-multa, conforme decisão condenatória definitiva.

O pedido de extradição foi enviado ao ministro Ricardo Lewandowski e detalha os crimes pelos quais Carla Zambelli foi condenada. Segundo o texto, ela teria sido a articuladora das invasões e a responsável por mandar confeccionar um falso mandado de prisão para Moraes no sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Em troca, a deputada teria prometido a Walter Delgatti um vínculo oficial com seu gabinete parlamentar.

O documento, assinado por Moraes e por um juiz auxiliar, destaca que a deputada utilizou recursos técnicos e mobilizou pessoas com o objetivo de fraudar o sistema do CNJ. A atuação da parlamentar, conforme descrito, foi deliberada e teve como finalidade comprometer a credibilidade do Poder Judiciário.

“A Sra. Carla Zambelli Salgado de Oliveira, de maneira livre, consciente e voluntária, comandou a invasão a sistemas institucionais utilizados pelo Poder Judiciário, mediante planejamento, arregimentação e comando de pessoa com aptidão técnica e meios necessários ao cumprimento de tal mister, com o fim de adulterar informações, sem autorização expressa ou tácita de quem de direito”, diz trecho do documento encaminhado ao ministério.