Mesmo com ajuda federal, dívida do RS com a União aumentou R$ 7,4 bilhões em um ano; entenda

Valor subiu 7,7% entre abril de 2024 e abril de 2025. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A dívida do Rio Grande do Sul com a União cresceu R$ 7,4 bilhões ao longo do último ano, mesmo com os benefícios que foram concedidos pelo Congresso e pelo governo federal ao Estado por conta da tragédia climática de 2024.

A dívida gaúcha com a União saltou, do primeiro quadrimestre de 2024 para o mesmo período de 2025, de R$ 95,7 bilhões para R$ 103,1 bilhões. A alta no período analisado — de abril de 2024 a abril de 2025 — foi de 7,7%. Os dados foram apresentados nesta semana pela Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz).

O Estado recebeu duas ajudas da União no que se refere à dívida, após as enchentes de maio de 2024. O primeiro benefício é a suspensão do pagamento dos débitos até 2027 — jogando essas 36 parcelas não pagas para o saldo da dívida.

O segundo é a redução a zero do juro cobrado mensalmente. Até 2027, pela ajuda concedida ao Estado, a dívida passou a crescer apenas pela variação do IPCA, principal indicador da inflação, sem a cobrança dos juros contratuais vinculados à Taxa Selic.

Portanto, os R$ 7,4 bilhões de crescimento da dívida no período divulgado pela Sefaz são motivados, majoritariamente, por encargos — em um primeiro momento, com juro; depois da ajuda federal, somente correção monetária.

Renegociação nos velhos ou novos termos

A partir de junho de 2027, terminará o socorro da União. Se nenhum acordo for feito até lá, o Estado voltará a pagar a dívida nos termos previstos no Regime de Recuperação Fiscal (RRF), acordo construído durante o governo de José Ivo Sartori e assinado no primeiro governo de Eduardo Leite.

O principal avaliação sobre a situação fiscal do RS é de que o RRF, assinado em 2022, envelheceu rápido. Ao vincular os débitos dos Estados à taxa Selic, que está em alta nos últimos anos, o RRF tornou a dívida gaúcha novamente impagável, segundo o próprio governo do Estado.

Em 2024, o Congresso aprovou, com apoio do governo federal, uma nova renegociação da dívida dos Estados com a União. A nova revisão dos débitos se chama Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), com adesão permitida até o fim deste ano.

Se o RS aderir ao Propag, o que é dado como certo nos bastidores, o Estado tem potencial de economizar R$ 32 bilhões ao longo das próximas três décadas, conforme estimativa da Sefaz. O principal benefício do Propag é trocar o juro do RRF por um sistema de correção da inflação mais juro de 0% a 2%, a depender do que cada Estado entregar à União como "entrada" no novo contrato.

No caso do Rio Grande do Sul, seria preciso pagar uma entrada de cerca de R$ 20 bilhões para garantir nível zero de juro no Propag. Sem desejo de se desfazer do seu principal ativo, o Banrisul, a tendência é que o Estado assine a adesão ao Propag pagando juro sobre a dívida.

O governo gaúcho ainda tenta ajustar dois pontos antes da assinatura. De um lado, espera que o Congresso altere a lei do Propag nos próximos dias, ampliando a segurança jurídica de que o Estado manterá o seu regime específico de benefícios até 2027.