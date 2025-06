Marinha expulsa militar condenado pelos atos golpistas de 8 de Janeiro

Marinha do Brasil / Reprodução

A Marinha expulsou o suboficial da reserva Marco Antônio Braga Caldas, condenado pelos atos do 8 de Janeiro. Ele foi o primeiro militar das Forças Armadas a ser retirado da carreira por participar da invasão dos prédios dos três poderes. A informação é da Folha de S. Paulo .

A decisão é do Conselho de Disciplina da Marinha. O militar foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 14 anos de prisão.

"Informamos que foi proferida a decisão no referido Conselho de Disciplina, no sentido da exclusão a bem da disciplina do militar da situação de inatividade", disse a Marinha em nota.