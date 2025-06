Mais de 200 servidores estaduais são alvo de fraude de descontos irregulares na folha; entenda como funcionava 

Detalhes sobre o caso foram apresentados em coletiva de imprensa realizada na Secretaria da Fazenda. João Pedro Rodrigues / Secom RS

A Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage) apurou que mais de 200 servidores públicos estaduais foram alvo de fraude de descontos irregulares em contracheque.

O esquema estaria na concessão de empréstimos por entidades de fora do Estado que não são instituições financeiras a servidores hiperendividados. A investigação foi apresentada na manhã desta quinta-feira (12) em coletiva de imprensa na Secretaria da Fazenda (Sefaz). Agora, os dados da auditoria foram encaminhados a órgãos da Secretaria da Segurança Pública (SSP), à Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RS) e ao Ministério Público.

Os indícios foram identificados pelos auditores durante análise que teve início em fevereiro deste ano. Foram percebidos descontos com parcelas mensais e por prazo determinado feitos em contracheques de 243 servidores para duas entidades a partir de determinações judiciais de comarcas da Paraíba.

Apuração apontou que servidores hiperendividados faziam contratação de empréstimos, fora dos limites permitidos pelo Estado, com entidades associativas que cobrariam juros abusivos.

— Possivelmente servidores que estivessem sem crédito no mercado buscavam essas entidades para fazer empréstimos — explica o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa em entrevista ao programa Chamada Geral, da Rádio Gaúcha.

A partir desse contato, a fraude aconteceria da seguinte forma:

Os servidores faziam reconhecimento de mensalidade associativa.

Eles autorizavam que fosse feito desconto em folha.

Então, o processo era levado em um juiz na Paraíba.

A partir disso, chegava ao Estado a determinação judicial para que houvesse esse desconto, ainda que o servidor já tivesse ultrapassado o limite permitido de 40% do salário líquido em consignações facultativas.

Segundo as investigações, descontos irregulares começaram em 2021, contra dois servidores do Estado, e foram aumentando ao longo do tempo, até atingir os 243 identificados pela auditoria.

— Em dezembro de 2024, solicitamos à Cage uma averiguação dos processos da nossa folha de pagamento para detectar situações que eventualmente pudessem afetar servidores ou o erário— explica a titular da Sefaz, Pricilla Santana.

As empresas suspeitas de envolvimento na fraude são o Programa Brasileiro de Assistência aos Servidores Públicos (Probasp) e Associação Programa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas (Paap). Zero Hora busca posicionamento de ambas.

Mandados cumpridos na Paraíba

De acordo com a promotora de justiça Carla Frós, os crimes estão sendo apurados e há mandados de busca e apreensão cumpridos pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, onde ficam as sedes das associações investigadas:

— No Rio Grande do Sul, até o presente momento, temos o conhecimento de que duas empresas investigadas na Paraíba aplicaram o mesmo golpe em servidores inativos do Executivo gaúcho — explica a promotora.

O MP vai começar a fazer contato com cada uma das 243 vítimas, para que sejam assegurados todos os direitos, entre os quais está o direito à informação, à participação no processo, ao apoio e à proteção. De acordo com Carla, será importante verificar cada caso afim de garantir que os descontos não estejam mais sendo efetivados.

A PGE ingressou com ação pedindo o depósito dos valores descontados nos contracheques dos servidores inativos em uma conta judicial, o que foi aceito pelo Judiciário. Assim, cerca de R$ 87 mil, que foram os descontos de abril, estão sendo depositados em juízo. O processo está em segredo de Justiça.

Investigação não tem relação com fraude no INSS

De acordo com o governo do Estado, não há ligação da fraude dos servidores estaduais com a fraude do INSS.