Lula veta exigência de exame toxicológico negativo para obtenção CNH

Texto aprovado pelo Congresso Nacional previa a exigência de resultado negativo em exame toxicológico como condição para se obter a primeira habilitação. JEROSenneGs / stock.adobe.com

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vetou a exigência de exame toxicológico para quem pretende tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias A (motos) e B (carros).

O texto aprovado pelo Congresso Nacional no início do mês previa a exigência de resultado negativo neste exame como condição para se obter a primeira habilitação — ou permissão para dirigir.

"A inclusão do artigo para prever que os condutores de todas as categorias de veículos sejam obrigados a realizar exame toxicológico para a obtenção da CNH contraria o interesse público, pois importaria em aumento de custos para a sociedade e poderia influenciar que mais pessoas optassem por dirigir sem a devida habilitação, o que comprometeria, por consequência, a segurança viária", justificou o Planalto, no veto.

De acordo com a publicação no Diário Oficial da União (DOU), Lula também vetou o trecho sobre a transferência de propriedade de veículos por meio eletrônico, que autorizava órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal a criarem plataformas próprias de assinatura eletrônica avançada dos contratos de compra e venda.

"Os dispositivos contrariam o interesse público ao permitir a fragmentação da infraestrutura de provedores de assinatura eletrônica, o que poderia gerar potencial insegurança jurídica diante da disparidade de sua aplicação perante diferentes entes federativos", completou o Planalto.

Lula também vetou o artigo que previa a vigência imediata da lei, citando a "complexidade que as mudanças propostas poderiam provocar na aplicação do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e as respectivas dificuldades para a sua efetivação". Com isso, as novas regras começarão a valer somente daqui a 45 dias.

CNH Social foi sancionada

O presidente Lula, porém, sancionou a lei que permite que os recursos arrecadados com multas de trânsito financiem a habilitação de motoristas de baixa renda, a CNH Social. Isso inclui todas as despesas, como taxas, exames e aulas.

Quem pode participar do programa CNH Social?

Para participar, é necessário cumprir requisitos básicos, como:

Comprovar baixa renda;

Estar inscrito em programas sociais do governo como o CadÚnico ;

; Acompanhar as etapas de inscrição nos sites dos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans) das unidades que oferecem a iniciativa.

A inscrição, geralmente feita de forma online pelo site do Detran, inclui uma análise socioeconômica. Os candidatos aprovados passam por todas as etapas obrigatórias do processo de habilitação, como aulas teóricas e práticas, sem qualquer custo.

No RS, interessados podem manifestar interesse até julho

O programa oferece três mil vagas para formação gratuita.

A seleção dos beneficiados será feita por sorteio eletrônico, com lista publicada no site do DetranRS e no Diário Oficial do Estado. As inscrições podem ser feitas até 10 de julho.

A iniciativa é coordenada pelo DetranRS em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, com investimento de R$ 13,8 milhões.

Quem pode participar

Para concorrer a uma das vagas, é necessário:

Ter 18 anos ou mais

Residir no Rio Grande do Sul há pelo menos dois anos

Estar inscrito no CadÚnico até 28 de fevereiro de 2025 ou no Devolve-ICMS

Possuir CPF

Saber ler e escrever

Ter renda familiar de até três salários mínimos

Não ter processo de habilitação em andamento

Não estar impedido judicialmente de dirigir

Não ter CNH suspensa, cassada ou histórico de crime de trânsito

Não precisar reiniciar processo de habilitação anterior

Distribuição das vagas

O programa vai disponibilizar:

1,5 mil vagas para a primeira habilitação (categorias A ou B)

600 vagas para adição de categoria

900 vagas para mudança de categoria, divididas em:

1) 90 para categoria C (caminhão)

2) 720 para categoria D (ônibus)

3) 90 para categoria E (veículos articulados)

Cada candidato pode se inscrever apenas uma vez. Quem for sorteado e não comparecer ou abandonar o processo ficará impedido de participar novamente por dois anos. Além disso, os sorteados terão até 45 dias para iniciar o processo no Centro de Formação de Condutores (CFC).