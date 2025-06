Lula contradiz Itamaraty e diz que governo cuidará de translado de corpo de Juliana Marins

Presidente Lula ligou ao pai da jovem para prestar solidariedade. Kazuhiro NOGI / AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, na tarde desta quinta-feira (26), que conversou por telefone com o pai da brasileira Juliana Marins, de 26 anos, morta após cair em uma trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia.

O presidente disse que determinou ao Ministério das Relações Exteriores que realize o translado do corpo de Juliana ao Brasil. A declaração ocorre um dia após o Itamaraty afirmar que não faria o serviço, já que a legislação brasileira "proíbe expressamente" que isso seja pago com recursos públicos (entenda abaixo).

"Conversei hoje por telefone com Manoel Marins, pai de Juliana Marins, para prestar a minha solidariedade neste momento de tanta dor. Informei a ele que já determinei ao Ministério das Relações Exteriores que preste todo o apoio à família, o que inclui o translado do corpo até o Brasil", escreveu o presidente.

Itamaraty cita proibição legal

Na quarta-feira (25), o Itamaraty havia informado que a assistência consular prestada pelas embaixadas e consulados está limitada à orientação aos familiares, auxílio nos trâmites locais e emissão de documentos, como o atestado consular de óbito.

“O traslado dos restos mortais de brasileiros falecidos no Exterior não pode ser custeado com recursos públicos”, informou o ministério, em nota.

A interpretação da legislação brasileira é de que esse tipo de translado é de interesse e responsabilidade individual e familiar, e não coletivo. Por isso, não deve demandar dinheiro público.

A lei 9.199/2017 estabelece que "a assistência consular não inclui o pagamento de despesas com sepultamento e translado de corpos de brasileiros falecidos no Exterior, nem despesas com hospitalização, exceto em casos médicos específicos e atendimento emergencial de caráter humanitário".

Comoção e cobrança

A negativa do Itamaraty causou revolta nas redes sociais, principalmente entre opositores do governo. Publicações chegaram a comparar o caso de Juliana com o asilo diplomático concedido por Lula à ex-primeira-dama peruana Nadine Heredia, para quem foi enviado um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) ao Peru.

Outros internautas também relembraram a mobilização da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, no resgate do cavalo Caramelo, que ficou preso em um telhado durante as enchentes no Rio Grande do Sul, no ano passado.