Líder do PT na Câmara afirma que vai pedir à PGR bloqueio de bens de Bolsonaro por vaquinha para o filho Eduardo

Bolsonaro teria transferido recursos para Eduardo, conforme Lindbergh. Zeca Ribeiro e Antonio Augusto / Câmara dos Deputados e STF

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, afirmou nesta segunda-feira (2) que pedirá à Procuradoria-Geral da República (PGR) o bloqueio de bens de Jair Bolsonaro.

De acordo com o parlamentar, o ex-presidente promoveu uma campanha de doações de seus apoiadores e usou esses recursos para financiar a atuação de seu filho, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), junto às autoridades americanas para viabilizar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O petista prestou depoimento nesta segunda à Polícia Federal no inquérito aberto para investigar a atuação de Eduardo, deputado federal licenciado, no Exterior.

— Nós vamos entregar todos os documentos. Nós temos mais de 600 manifestações do Eduardo Bolsonaro, tem um roteiro das conversas com cada parlamentar, com cada autoridade, pedindo sanções ao governo brasileiro — disse o petista antes de prestar depoimento.

Segundo Farias, o bloqueio de bens é destinado a Bolsonaro pois "está claro, com declarações", que ele está sustentando Eduardo nos EUA com recursos arrecadados via Pix.

— Então a gente acha que isso é que está alimentando uma campanha cotidiana de ataque às instituições — disse o parlamentar do PT.

Relembre

Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde fevereiro e se licenciou do mandato na Câmara em março, alegando que a pausa é necessária para que ele possa "focar em buscar as justas punições que Alexandre Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem".

Desde que deixou o Brasil, Eduardo mantém agendas com congressistas republicanos e auxiliares do presidente Donald Trump para tentar emplacar medidas que pressionem o STF no julgamento da trama golpista.

Leia Mais Polícia Federal marca depoimento de Jair Bolsonaro em inquérito contra Eduardo

O parlamentar classificou a abertura de inquérito como “injusta” e “desesperada”. Eduardo também afirmou que a medida vai desgastar a relação entre autoridades brasileiras e o governo norte-americano.

— Moraes e sua trupe de aloprados vão criar um grave incidente diplomático com os EUA — disse o deputado em seu perfil no X (antigo Twitter).

O parlamentar citou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizendo que a situação é uma oportunidade para o republicano tomar atitudes.

— Os Estados Unidos agora têm uma chance de ouro de resgatar tradição de exportadores de liberdades e democracia, atingindo Moraes e sua quadrilha tirânica com punições exemplares — disse o deputado, que, em tom de alerta, afirmou que “seguir esse caminho de psicopatia traz consequências”.