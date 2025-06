Ex-presidente Jair Bolsonaro (E) foi interrogado nesta terça-feira (10). Gustavo Moreno / STF/Divulgação

O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu na noite desta terça-feira (10) os interrogatórios de oito réus na ação que trata de uma suposta tentativa de golpe de Estado no Brasil após as eleições de 2022. Estes investigados, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, integram o chamado "núcleo crucial" da trama, segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Os depoimentos dos réus encerram a chamada etapa de instrução processual, que é a coleta de provas. Segundo o g1, agora, tanto a acusação, representada pela PGR, quanto as defesas podem solicitar novas investigações que esclareçam pontos levantados na instrução processual. O ministro Alexandre de Moraes, que é relator do caso na Primeira Turma do STF, deverá avaliar e autorizar ou negar estes pedidos.

Em seguida, será aberto prazo de 15 dias para que as partes apresentem, por escrito, suas alegações finais. Acusação e defesa reúnem, então, argumentos, com base nas provas no processo, pela acusação ou absolvição dos réus.

Depois disto, o caso fica à disposição para julgamento na Primeira Turma. Se houver condenação, os ministros definirão as penas caso a caso. Se houver absolvição, o processo é arquivado. Em ambas as situações, pode haver recursos ao próprio STF.

Os depoimentos

A tomada de depoimentos dos oito réus começou na segunda-feira (9). O primeiro foi do ex-ajudante de ordens da Presidência Mauro Cid. Ele abriu os trabalhos por ter firmado um acordo de colaboração com a Justiça. A ordem dos demais interrogatórios foi definida alfabeticamente, pela inicial do primeiro nome. Confira abaixo os principais pontos de cada depoimento:

Outros denunciados

A PGR denunciou 34 pessoas pelo movimento antidemocrático e dividiu-as em quatro núcleos, de acordo com o papel que teriam desempenhado na trama, a fim de organizar as denúncias e julgamentos.

O núcleo um, chamado pela acusação de "crucial" e integrado pelos oito depoentes desta semana, responde por tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

No núcleo dois, são réus seis investigados. Eles seriam responsáveis pelo gerenciamento das ações da organização criminosa, para "sustentar a permanência ilegítima" de Bolsonaro no poder, em 2022.

O núcleo três é formado por militares e um policial federal, acusados de planejar "ações táticas" para efetivar o plano golpista a fim de impedir a posse de Lula, eleito em 2022, e manter o então presidente Jair Bolsonaro no poder.

O núcleo 4, por sua vez, seria responsável por uma operação estratégica de desinformação. Sete pessoas são rés nessa fatia da denúncia.