Marcelo Bretas foi responsável pelas investigações da Operação Lava-Jato no Rio de Janeiro.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu na terça-feira (3) condenar o juiz federal Marcelo Bretas a aposentadoria compulsória. O magistrado foi responsável pelas investigações da Operação Lava-Jato no Rio de Janeiro.

Bretas foi alvo de processos administrativos no CNJ, que questionaram a conduta dele no comando dos processos oriundos da operação. Ele está afastado do cargo desde fevereiro de 2023.