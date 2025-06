Haddad cita correção de "outras distorções" para segurar alta do IOF

Fernando Haddad conversou com jornalistas na porta do Ministério da Fazenda.

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad sinalizou que a melhora na regulação do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF) pode passar pela correção de "outras distorções" referentes à tributação do sistema financeiro. Em conversa com jornalistas ao chegar ao Ministério da Fazenda nesta segunda-feira (2), ele destacou que não é de "decreto em decreto" que se resolverá o quadro fiscal do Brasil.