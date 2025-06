Hacker que teria agido a mando de Carla Zambelli acessou credenciais de juíza do RS para invadir sistema, diz PGR

O hacker Walter Delgatti Neto , que segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR) teria sido orientado pela deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) a invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) , teria acessado clandestinamente as credenciais de uma juíza que atua na Região Metropolitana.

A magistrada diz que a Corregedoria do Tribunal de Justiça do RS e o CNJ foram informados tão logo a irregularidade foi identificada. Além dela, pelo menos um outro juiz, de outro Estado, teve os acessos utilizados clandestinamente.

Até mesmo um falso mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF), foi inserido no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP). O documento forjado foi feito utilizando outro login.

STF mantém condenação

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) manteve nesta sexta-feira (6), por unanimidade, a condenação da deputada Carla Zambelli a 10 anos de prisão pela invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Relator do caso no STF, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que o recurso apresentado é "meramente protelatório" e decidiu pelo trânsito em julgado — ou seja, o encerramento da fase de recursos.

Condenação

De acordo com as investigações, Zambelli teria atuado em parceria com o hacker Walter Delgatti Neto para inserir documentos falsos na base de dados do CNJ — incluindo um suposto mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes.