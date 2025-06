Governo pede ao STF que recursos para ressarcir aposentados do INSS fiquem fora do limite de gastos

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) autorização para que o governo abra crédito extraordinário para as indenizações às vítimas de descontos indevidos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O Executivo solicitou que esse valor não seja incluído nos limites de gastos nos anos de 2025 e 2026.



O pedido foi incluído na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) assinada por Lula e protocolada pela Advocacia-Geral da União (AGU) no STF.