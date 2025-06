"Fomos otários", diz Weintraub sobre declarações de Bolsonaro em interrogatório no STF

O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub criticou declarações do ex-presidente Jair Bolsonaro durante interrogatório no Supremo Tribunal Federal (STF) na terça-feira (10).

"Nós, que acreditamos no Bolsonaro em algum momento, fomos otários! Eu fui muito otário", publicou o ex-ministro no X. Na postagem, consta um vídeo do momento em que Bolsonaro "convidou" o ministro Alexandre de Moraes para ser seu vice em 2026.

Mais críticas de Weintraub

Weintraub, que chegou a ser um dos ministros mais próximos do ex-presidente, compartilhou o vídeo com a afirmação de Bolsonaro e reforçou: "Eu fui muito otário".

Na sequência, postou uma foto de um rato com a legenda: "esse rato é mais imundo e covarde do que eu imaginava".

Demitido em 2020

Abraham Weintraub foi demitido do governo Bolsonaro em 2020. No período de 14 meses no cargo, acumulou desavenças com reitores, estudantes, parlamentares, chineses, judeus e magistrados do Supremo, chamados por ele de "vagabundos" em uma reunião ministerial.