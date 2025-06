Julgamento sobre responsabilização das redes é suspenso após votos de Fachin e Cármem Lúcia

O Supremo Tribunal Federal (STF) deu continuidade nesta quarta-feira (25) ao julgamento sobre a responsabilização das redes sociais pelos conteúdos postados por usuários. Os ministros Edson Fachin e Cármem Lucia analisaram a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet (entenda abaixo).

Cármem Lúcia defendeu uma intepretação conforme ao artigo 19 , com exceção para alguns casos, como crimes contra a honra, o Estado Democrático de Direito e as liberdades, nos quais não haveria necessidade de ordem judicial para a remoção:

— Eu não declaro inconstitucional o artigo 19, mas dou a interpretação conforme ao artigo 19, para preservar nos casos de crimes, e aí não apenas os crimes contra a honra, mas eu acho que, Vossa Excelência, no caso de crimes contra o Estado Democrático de Direito, contra as liberdades também — disse.

Formação de maioria

O que está sendo decidido

O Supremo julga de forma conjunta dois recursos extraordinários, com repercussão geral , que debatem a validade e a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014). A legislação, aprovada em 2014, estabeleceu os principais direitos e deveres acerca do uso da internet no Brasil.

O artigo 19 estabelece que, "com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário".