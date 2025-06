Ex-ministro do Turismo Gilson Machado é preso pela PF em Pernambuco

Gilson Machado foi ministro do Turismo durante o governo Jair Bolsonaro. Marcelo Camargo / Agência Brasil

O ex-ministro do Turismo Gilson Machado foi preso nesta sexta-feira (13) pela Polícia Federal em Recife (PE). De acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR), há indícios de que Machado tenha tentado emitir passaporte português para que o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, deixasse o país, obstruindo a ação penal da trama golpista.

A PGR havia encaminhado na terça-feira (10) o pedido ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que Machado fosse investigado. No mesmo documento, a procuradoria defendeu a determinação de busca e apreensão e quebra do sigilo telefônico e de mensagens do ex-ministro.

Em entrevista ao jornal O Globo, Machado admitiu que buscou informações junto ao Consulado de Portugal em Recife em maio deste ano. No entanto, o ex-ministro argumentou que o intuito era resolver questões familiares. A Polícia Federal levantou suspeita sobre a ação e recebeu aval da PGR para investigar Machado.

— Estou surpreso. Nunca fui atrás de nada a respeito de Mauro Cid. Tratei do passaporte para o meu pai — disse ao veículo na quarta-feira (11).

Entenda a investigação

Para a Procuradoria-Geral da República, a atitude de Machado pode ser enquadrada como obstrução de investigação da trama golpista e outras investigações que estão em andamento. Ele também é suspeito de obter favorecimento pessoal com a medida.

As informações reunidas até o momento pela Polícia Federal sobre o caso apresentam "elementos sugestivos" para a PGR de que o ex-ministro atuou com o intuito de dificultar as investigações contra o tenente-coronel. Outro indício apontado pela investigação é que, em janeiro de 2023, Mauro Cid contratou uma assessoria jurídica para tentar facilitar a obtenção da cidadania portuguesa, antes de ser preso pela primeira vez na ação penal 2.688/DF.

Documentos encontrados no celular de Machado corroboram a suposta tentativa de fuga de Mauro Cid em janeiro de 2023, conforme o g1.

Quem é Gilson Machado

Gilson Machado foi ministro do Turismo entre dezembro de 2020 e março de 2022, durante o governo de Jair Bolsonaro. Ele também foi presidente da Empresa Brasileira de Turismo (Embratur) e secretário de Ecoturismo e Cidadania Ambiental do Ministério do Meio Ambiente.