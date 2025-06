Entidades protestam contra PL que flexibiliza licença ambiental no Parque da Redenção, em Porto Alegre

Cerca de 80 entidades ambientais promoveram uma manifestação neste domingo (1), em Porto Alegre, em protesto ao projeto de lei que tramita no Congresso Nacional flexibilizando o licenciamento ambiental no país. Reunidos em frente ao Monumento do Expedicionário, na Redenção, ativistas, estudantes e políticos teceram críticas às mudanças previstas na proposta.

Aprovado por 54 votos a 13 no Senado em 21 de maio, o PL 2.159/2021 uniformiza em torno de 27 mil normativas ambientais vigentes no território brasileiro. Em suma, o texto cria rito simplificado para emissão de licença ambiental em diversos setores econômicos, inclusive permitindo o autolicenciamento para ações de impacto médio no ambiente.

— Esse projeto é muito preocupante. Ele surge num cenário de mudanças climáticas intensas e em meio a uma crise ecológica. O planeta está doente. A velocidade da aprovação no Senado nos pegou de surpresa e agora queremos sensibilizar os deputados — diz o presidente da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, Heverton Lacerda.

Pelas novas regras, ficariam dispensadas de licença ambiental atividades como agropecuária, obras e serviços em rodovias, instalações de distribuição de energia elétrica e operações militares. A amplitude das permissões levaram entidades ambientais a apelidarem a proposta de "PL da Devastação".

O ato realizado em Porto Alegre faz parte de um movimento nacional organizado para tentar frear a votação da matéria na Câmara. A intenção do presidente da Casa, Hugo Motta, é apreciar o texto no final de junho.

— Só o que pode parar esse projeto é a mobilização popular, é a mobilização nas ruas — conclamou Marcelo Soares, da Frente Popular de Enfrentamento à Emergência Climática no RS.

Por cerca de duas horas, ativistas e políticos se revezaram ao microfone, em frente a uma tenda montada na Redenção. Nos discursos, também surgiram críticas ao projeto que tramita na Câmara de Vereadores para concessão de parte das atribuições do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) e a instalação de um porto em Arroio do Sal, no Litoral Norte.

Houve ainda desagravo à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ofendida por senadores durante audiência realizada na Comissão de Infraestrutura do Senado na última terça-feira (27).