Em depoimento à Polícia Federal, Mauro Cid nega ter tentado passaporte português para fugir do Brasil

Mauro Cid foi conduzido para prestar esclarecimentos na manhã desta sexta-feira (13). EVARISTO SA / AFP

O tenente-coronel Mauro Cid negou, em depoimento à Polícia Federal (PF) nesta sexta-feira (13), que tenha pedido ajuda para conseguir um passaporte português com a intenção de fugir do Brasil. As informações são da CNN.

O depoimento durou aproximadamente duas horas e "foi esclarecedor", conforme investigadores. Contudo, a PF não descarta um novo interrogatório com Cid.

Mauro Cid, que é ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, teria contado com a ajuda do ex-ministro do Turismo Gilson Machado, que foi preso pela PF em Recife (PE) na manhã desta sexta, para conseguir um passaporte.

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, enviou representação ao Supremo Tribunal Federal (STF) solicitando buscas contra o tenente-coronel após a família dele deixar o Brasil.

Mais cedo, Cid foi alvo de operação da Polícia Federal. Inicialmente, havia decisão do ministro Alexandre de Moraes determinando a prisão dele. No entanto, o mandado foi revogado pelo STF pouco depois, segundo a defesa do tenente-coronel.

Quem é Mauro Cid

Tenente-coronel do Exército Brasileiro, Mauro Barbosa Cid tinha acesso livre ao Palácio do Planalto e Palácio da Alvorada durante os quatro anos de governo de Jair Bolsonaro. Ele era ajudante de ordens do ex-presidente.

Ele foi delator na investigação da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe de Estado para impedir que Luiz Inácio Lula da Silva assumisse a Presidência. Apesar do acordo de delação premiada, ele também é réu no processo que inclui Bolsonaro e outros ex-militares e membros do governo anterior.

Delação premiada

No acordo firmado com a Polícia Federal, Mauro Cid deu detalhes sobre diversos assuntos que envolviam o ex-presidente. Um deles é o caso das joias, em que o tenente-coronel afirmou que Bolsonaro recebeu US$ 86 mil em espécie ao vender relógios de luxo e outros itens do Acervo da Presidência da República.

Mauro Cid também contou à Polícia Federal que Bolsonaro tinha esperança de que iria convencer os comandantes das Forças Armadas a realizar golpe de Estado. Segundo o tenente-coronel, o ex-presidente não agiu para desmobilizar acampamentos de apoiadores em Brasília entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023.

Depoimento no STF

Em depoimento ao STF na segunda-feira (9), Mauro Cid afirmou que Bolsonaro recebeu a "minuta do golpe" e fez alterações. Segundo ele, o desejo do ex-presidente era decretar a prisão do ministro Alexandre de Moraes, que se tornou relator do caso.

— Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades que seriam presas. Somente o senhor (ministro Alexandre de Moraes) ficaria como preso — contou.

Cid também confirmou que repassou dinheiro ao major Rafael de Oliveira, que faz parte do grupo militar conhecido como "kids pretos", a pedido de Braga Netto — candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022: