Dois em cada três brasileiros são contra a reeleição de Lula, aponta pesquisa Quaest

Pesquisa Quaest divulgada na manhã desta quinta-feira (5) mostra que 66% dos brasileiros são contrários à reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência em 2026, enquanto 32% são favoráveis . Isso significa que dois em cada três eleitores não querem que o atual presidente dispute as eleições do próximo ano.

Com a popularidade em queda, Lula vê a disputa com possíveis adversários da direita se acirrar para o pleito de 2026. Antes com vantagem em pesquisas de intenção de votos, o petista agora surge em empate técnico nas simulações de segundo turno com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

Cenários hipotéticos de segundo turno nas eleições de 2026

Lula x Bolsonaro

Lula x Tarcísio

Na pesquisa anterior, Lula iniciou o ano com nove pontos de vantagem no cenário hipotético de uma disputa com Tarcísio. A pesquisa de janeiro indicava 43% das intenções de voto no petista e 34% no atual governador de São Paulo.