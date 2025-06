Desaprovação do governo Lula é de 57%, aponta pesquisa Quaest; índice é o pior do mandato

Avaliação do presidente oscilou para baixo com relação ao levantamento de abril. Marcelo Camargo / Marcelo Camargo/Agência Brasil/Empresa Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva atingiu o maior índice de desaprovação desde o início do terceiro mandato, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (4). Conforme o levantamento, 57% dos entrevistados desaprovam a gestão de Lula, enquanto 40% aprovam — outros 3% não sabem ou não responderam.

Os dois índices, de desaprovação e aprovação, oscilaram dentro da margem de erro com relação à pesquisa anterior (veja os números abaixo). O levantamento de abril havia indicado 56% de reprovação e 41% de aprovação — diferença de um ponto percentual em cada avaliação.

Encomendada pela Genial Investimento, a pesquisa entrevistou 2.004 pessoas com 16 anos ou mais, de todo o Brasil, entre os dias 29 de maio e 1º de junho.

Números

Aprovação: 40% (pesquisa feita no final de março e divulgada em abril apontava 41%)

(pesquisa feita no final de março e divulgada em abril apontava 41%) Desaprovação: 57% (eram 56% na pesquisa anterior)

(eram 56% na pesquisa anterior) Não sabe/não respondeu: 3% (se manteve igual)

O nível de confiabilidade da pesquisa é de 95%, com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou menos.

Os grupos que mais rejeitam o governo Lula são os evangélicos (66%), os que vivem na região Sudeste (64%) e os que ganham acima de cinco salários mínimos (61%). Já os que mais aprovam são os que vivem na região Nordeste (54%), os que possuem 60 anos ou mais (52%) e a população preta (51%).

Números por grupos

A pesquisa divulgada nesta quarta-feira traz um dado inédito: pela primeira vez, o governo Lula teve desaprovação superior a aprovação entre os católicos. A avaliação positiva também oscilou para baixa entre pessoas com Ensino Fundamental e os eleitos mais pobres — que ganham até dois salários mínimos.

Religião

Entre os católicos, Lula tem 53% de desaprovação e 45% de aprovação. Na pesquisa de abril, o grupo apresentou empate técnico: 49% de aprovação e desaprovação. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

A desaprovação entre os evangélicos recuou um ponto percentual com relação a abril, chegando ao índice de 66% na pesquisa atual. A aprovação também teve o mesmo crescimento, com índice de 30% no levantamento desta quarta. A margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos.

Regiões

A aprovação do governo Lula apresentou uma leve melhora no Nordeste em maio, embora tenha se mantido dentro da margem de erro regional de quatro pontos porcentuais. Na região, a desaprovação estancou e oscilou de 46% para 44%. Já o índice positivo foi de 52% para 54%.

A Região Sul também mostrou uma tímida recuperação. A desaprovação parou de subir e oscilou de 64% para 62%, enquanto a aprovação foi de 34% para 37%. A margem de erro da região é de seis pontos.

No entanto, as regiões Sudeste e Centro-Oeste/Norte mantiveram-se em queda. No Sudeste, a desaprovação foi de 60% para 64% (margem de erro de três pontos) e nas demais, de 52% para 55% (margem de oito pontos).

Raça e cor

A aprovação de Lula cresceu entre os negros, mas seguiu em queda entre brancos e pardos. Com aumento de quatro pontos percentuais com relação a abril, 52% da população preta avaliam bem o governo Lula, enquanto 46% desaprovam (eram 51%).

Entre as pessoas que se autodeclaram pardas, Lula tem 56% de desaprovação e 40% de aprovação. Em abril, os índices eram de 52% e 45%, respectivamente.

A atual gestão é negativa para 62% dos brancos, um ponto percentual a mais com relação ao levantamento de abril. A aprovação é de 37%, também com aumento de um ponto percentual. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos.

Faixa etária

Lula segue melhor avaliado entre o público com 60 anos ou mais, com 52% de aprovação – empate técnico com índice de desaprovação, que é de 45%. A margem de erro nesta faixa é de cinco pontos percentuais. Para efeito de comparação, em abril a desaprovação era de 46% e a aprovação de 52%.

A atual gestão é desaprovada por 60% das pessoas com idades entre 16 e 34 anos, quatro pontos a menos com relação a abril (64%). A avaliação positiva também teve evolução favorável, passando de 33% na última pesquisa para 37% na atual.

Entre os eleitores com idades entre 35 e 59 anos, Lula tem 59% de desaprovação e 38% de aprovação. Anteriormente, a avalição negativa era de 54% e a positiva 44%. A margem de erro é de três pontos.

Escolaridade

A desaprovação de Lula cresceu entre quem estudou até o Ensino Fundamental. O índice passou de 45% em abril para 47% na pesquisa desta quarta-feira, enquanto a aprovação é 50% – três pontos percentuais a menos em comparação ao último levantamento. Como a margem de erro é de quatro pontos para mais ou para menos, é considerado um empate técnico nesta categoria.

A desaprovação entre eleitores com Ensino Médio completo é de 61%, mesmo índice do último levantamento. A aprovação cresceu um ponto percentual: 37%.

Para 64% daqueles que possuem Ensino Superior completo, a atual gestão é desaprovada, recuo de um ponto percentual. A aprovação é de 33%. A margem de erro é de cinco pontos.

Renda familiar

Assim como entre aqueles com Ensino Fundamental, também há empate técnico na avaliação da atual gestão entre pessoas com renda de até dois salários mínimos. Com margem de erro de quatro pontos para mais ou para menos, a aprovação é de 50% e a desaprovação é de 49%.

Entre famílias com renda acima de cinco salários mínimos, a desaprovação é de 61% – recuo de três pontos percentuais com relação a abril. A aprovação cresceu quatro pontos, chegando ao índice de 38%. A variação é de quatro pontos, dentro da margem de erro da categoria.