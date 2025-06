Defesa de Bolsonaro pede ao STF anulação da delação de Mauro Cid

Ao STF, os advogados do tenente-coronel Mauro Cid negaram que ele seja o autor das mensagens. EVARISTO SA / AFP

Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro pediram ao Supremo Tribunal Federal (STF) a anulação da delação premiada do ex-ajudante de ordens Mauro Cid no caso da trama golpista, nesta segunda-feira (16).

A defesa justifica o pedido pela divulgação de supostas mensagens trocadas por Cid em um perfil no Instagram, conforme o jornal O Globo. Os advogados também pediram mais tempo para apresentar as diligências — medidas complementares que podem ser tomadas na ação penal. Eles reforçaram ainda a solicitação de acesso às mensagens apreendidas durante o curso da investigação.

Na semana passada, a revista Veja divulgou as mensagens citadas pela defesa do ex-presidente, que teriam sido enviadas por Cid através de um perfil com nome de outra pessoa. Ao STF, os advogados do tenente-coronel negaram que ele seja o autor das mensagens.

O ministro Alexandre de Moraes deu um prazo de 24 horas, na sexta-feira (16), para a Meta, dona do Instagram, apresentar os dados do perfil que supostamente teria sido utilizado por Cid. A empresa de Mark Zuckerberg ainda não apresentou as informações.

Durante o interrogatória do núcleo 1 da trama golpista, na semana passada, o advogado de Celso Vilardi, da defesa de Bolsonaro, questionou Cid sobre trocas de mensagem pelo Instagram sobre o conteúdo da delação. Ele negou que tenha feito a ação.