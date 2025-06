Cristiano Zanin vota pela responsabilidade das redes por conteúdos de usuários; placar fica em 5 a 1

Zanin foi o segundo a votar nesta quarta-feira. Gustavo Moreno / STF / Divulgação

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin votou a favor da responsabilização das redes sociais por conteúdos postados por usuários. O julgamento foi retomado nesta quarta-feira (11) com a leitura do voto de Flávio Dino.

Logo no início de seu voto, Zanin já sinalizou que seguiria o voto da maioria até agora, principalmente do presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, que votou pela inconstitucionalidade parcial do artigo 19:

— Os provedores de aplicação à internet devem empreender uma postura mais cuidadosa e fácil com conteúdos que circulam no ambiente digital. Então, as plataformas, ao meu ver, na linha do que foi exposto por Vossa Excelência (Barroso) e também em outros votos, estão sujeitas a um dever de cuidado adicional. Nessa parte, eu estou aderindo ao voto de Vossa Excelência integralmente.

Com Dino e Barroso, Zanin se alinhou à corrente intermediária no julgamento.

Zanin também destacou que é preciso estar atento ao que significa a liberdade de expressão:

— A própria Constituição prevê expressamente que a liberdade de expressão é sim um valor relevante do ponto de vista constitucional, mas ela pode sofrer restrições se os demais valores condicionais estiverem em perigo ou estiverem em cheque. (...) Hoje mesmo, o eminente ministro Flávio Dino nos trouxe aqui alguns exemplos eloquentes de como essa liberdade de expressão pode estar sendo mal utilizada para atacar o Estado de Direito, atacar a incolumidade física das pessoas, inclusive crianças e adolescentes — aponta Zanin.

Ao concluir a leitura do voto, Zanin complementou:

— Temos um número expressivo de brasileiros que se informam pelas plataformas digitais. Então, isso me parece reforçar a necessidade, o tanto quanto possível, de aproximar a responsabilidade das plataformas com a responsabilidade que nós fixamos para os veículos de comunicação tradicional.

Como votaram os outros ministros até agora:

Apenas o ministro André Mendonça abriu divergência e votou pela manutenção da validade do artigo 19 do Marco Civil. O placar, até o momento, está em cinco a um pela responsabilização das redes por conteúdos postados por terceiros:

Dias Toffoli: afirmou ser inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil. Toffoli defendeu que, em casos de conteúdos ofensivos ou ilícitos, as plataformas digitais devem fazer a remoção a partir do momento que forem notificadas de forma extrajudicial, pela vítima ou seu advogado, sem necessidade de ordem judicial.

afirmou ser inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil. Toffoli defendeu que, em casos de conteúdos ofensivos ou ilícitos, as plataformas digitais devem fazer a remoção a partir do momento que forem notificadas de forma extrajudicial, pela vítima ou seu advogado, sem necessidade de ordem judicial. Luiz Fux: votou pela inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil, pois o dispositivo daria uma espécie de "imunidade civil" às empresas. Fux propôs que as empresas sejam obrigadas a remover conteúdos ofensivos à honra ou à imagem e à privacidade que caracterizem crimes (injúria, calúnia e difamação) assim que notificadas, e o material só poderia ser republicado, posteriormente, com autorização judicial.

votou pela inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil, pois o dispositivo daria uma espécie de "imunidade civil" às empresas. Fux propôs que as empresas sejam obrigadas a remover conteúdos ofensivos à honra ou à imagem e à privacidade que caracterizem crimes (injúria, calúnia e difamação) assim que notificadas, e o material só poderia ser republicado, posteriormente, com autorização judicial. Luís Roberto Barroso: votou pela inconstitucionalidade parcial do artigo 19. Para ele, as redes devem retirar postagens com conteúdo envolvendo pornografia infantil, suicídio, tráfico de pessoas, terrorismo e ataques à democracia e ao Estado Democrático de Direito. Pela deliberação de Barroso, a retirada deve ser tomada após as empresas serem notificadas pelos envolvidos.

votou pela inconstitucionalidade parcial do artigo 19. Para ele, as redes devem retirar postagens com conteúdo envolvendo pornografia infantil, suicídio, tráfico de pessoas, terrorismo e ataques à democracia e ao Estado Democrático de Direito. Pela deliberação de Barroso, a retirada deve ser tomada após as empresas serem notificadas pelos envolvidos. André Mendonça: abriu divergência e votou pela manutenção da validade do artigo 19 do Marco Civil, que prevê a responsabilização das plataformas somente em caso de descumprimento de decisões judiciais. Mendonça destacou que as plataformas digitais têm legitimidade para pleitear, em nome próprio, a tutela jurisdicional necessária e a preservação da livre manifestação dos seus usuários .

abriu divergência e votou pela manutenção da validade do artigo 19 do Marco Civil, que prevê a responsabilização das plataformas somente em caso de descumprimento de decisões judiciais. Mendonça destacou que as plataformas digitais têm legitimidade para pleitear, em nome próprio, a tutela jurisdicional necessária e a preservação da livre manifestação dos seus usuários Flávio Dino: votou a favor da responsabilização das redes sociais por conteúdos postados por usuários. Dino adotou uma posição de mediação entre os entendimentos já apresentados pelos colegas, retomando argumentos anteriores e reforçou que, segundo a Constituição, há limites a liberdade de expressão. O ministro disse que "a liberdade de expressão é um direito fundamental, mas não é absoluto".

O que está sendo decidido

O Supremo julga de forma conjunta dois recursos extraordinários, com repercussão geral, que debatem a validade e a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014). A legislação, aprovada em 2014, estabeleceu os principais direitos e deveres acerca do uso da internet no Brasil.