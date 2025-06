Com voto de Moraes, STF retoma julgamento de recurso sobre revisão da vida toda do INSS; entenda

Moraes votou no plenário virtual da Corte.

O Supremo Tribunal Federal (STF) voltou a julgar nesta sexta-feira (6) mais um recurso envolvendo a revisão da vida toda das aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Desta vez, a Corte analisa, no plenário virtual, um recurso do INSS para aplicar o entendimento do tribunal que vetou a revisão dos benefícios aos processos que estão em tramitação na Justiça. O ministro Alexandre de Moraes proferiu voto favorável a este ponto.