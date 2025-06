Com voto de Gilmar Mendes, STF forma maioria e decide por ampliar responsabilidade de redes sociais por conteúdos postados por usuários

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria e decidiu, nesta quarta-feira (11), que o artigo 19 do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) é inconstitucional, ou seja, os ministros defenderam que as plataformas devem remover postagens antes mesmo de decisão judicial.

A definição ocorreu durante a tarde com o voto do ministro Gilmar Mendes. Na mesma linha, também nesta quarta, votaram os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin. Antes destes três, já haviam votado pela inconstitucionalidade do artigo os ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Luís Roberto Barroso. Apenas o ministro André Mendonça abriu divergência.