Com sotaque gaúcho e "estilo ChatGPT", veja como funciona a nova assistente virtual do governo do RS

Leite, Danielle e a GurIA interagiram durante a apresentação Mauricio Tonetto / Secom

Com foco em aprimorar o acesso aos serviços públicos por meio de tecnologia, inovação e proximidade, o governo do Estado lançou, nesta quinta-feira (5), nova iniciativa com uso de inteligência artificial (IA).

Com uma assistente virtual chamada GurIA, o serviço funciona com o uso de inteligência artificial generativa, popularmente conhecida em plataformas como o ChatGPT. A ideia é tornar a troca de informações entre o Estado e as pessoas mais ágil, intuitiva e descomplicada.

Na ferramenta, que faz parte do portal do governo estadual (rs.gov.br), os cidadãos podem interagir com a GurIA, tirando dúvidas sobre serviços públicos, incluindo IPVA, contas, vacinas e rede de ensino. As respostas são praticamente instantâneas e menos engessadas.

O evento contou com apresentação do governador Eduardo Leite e da secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, que interagiram com a GurIA no palco.

Antes de conversar com a dupla, a assistente virtual, pilchada, se apresentou em uma espécie de holograma, falando com o público com o tradicional sotaque gaúcho, carregado no "tu". O estilo da fala foi adaptado para aumentar a proximidade e deixar a troca de informações mais fluida.

— Ela está treinada para entender e responder sobre todas as políticas públicas do Estado e mais de 750 serviços — pontuou a secretária de Planejamento.

Eduardo Leite afirmou que um governo que se propõe a se comunicar adequadamente com sua população precisa não apenas falar para ela, mas também saber ouvir esse cidadão. Com isso, o governador mostrou a funcionalidade que permite enviar a pergunta via gravação de voz para a GurIA e receber a resposta via texto e áudio.

Leite também destacou o fato de o serviço de IA estar dentro do portal do governo, um ambiente já conhecido da população:

— A gente não está criando um aplicativo novo para ser baixado, não está montando uma outra plataforma que precisa ser acessada. O importante é o Estado reconhecer as plataformas que já são utilizadas pela população, porque é o Estado que tem que ir ao encontro do cidadão e não o cidadão que tem que ficar desbravando onde é que eu acho o governo, onde é que eu tenho que baixar alguma coisa, onde é que eu acesso.

Página inicial da GurIA. rs.gov.br / Reprodução

Integração

Além da GurIA, outra novidade apresentada pelo governo é o Meu rs.gov.br, ambiente personalizado no qual o cidadão pode receber recomendações de serviços públicos de acordo com seu histórico e preferências e acompanhar protocolos e histórico de atendimentos.

— Quando a pessoa se insere no Meu rs.gov.br com o seu cadastro do gov.br, já se bebe em todas as informações que essa pessoa tem, se tem filho em idade escolar, se tem carro com IPVA, se a carteira de habilitação precisa ser renovada, uma série de questões que estão na vida dessa família. A GurIA vai poder interagir com esse cidadão.

Leite e a secretária de Planejamento destacaram que o governo também realiza a implementação de uma estratégia de comunicação mais proativa, antecipando as demandas da população e oferecendo informações e orientações via canais digitais atualizados.

A modernização do portal do governo estadual e dos meios de comunicação contou com investimento de cerca de R$ 2 milhões, formalizados em contratos existentes entre o Piratini e diversos fornecedores, incluindo IBM e AWS.

Leia Mais Evento do Tribunal de Justiça sobre inteligência artificial reunirá representantes da AWS, Microsoft e Google

Onde é possível acessar o serviço:

O serviço já está disponível no portal do governo do Estado ( rs.gov.br ) e no WhatsApp (51 3210-3939);

) e no WhatsApp (51 3210-3939); Não é necessário fazer login para esclarecer as dúvidas quanto aos serviços;

No entanto, se o cidadão estiver logado no rs.gov.br, terá acesso mais personalizado e de acordo com suas preferências, recebendo avisos sobre pendências ou demais atualizações.

Como funciona a GurIA:

A GurIA é uma assistente virtual baseada em inteligência artificial (IA) generativa. Ao usar a plataforma, o cidadão consegue interagir com a assistente, escrevendo ou enviando áudio com perguntas sobre serviços públicos;

é uma assistente virtual baseada em inteligência artificial (IA) generativa. Ao usar a plataforma, o cidadão consegue interagir com a assistente, escrevendo ou enviando áudio com perguntas sobre serviços públicos; Em seguida, a GurIA envia a resposta para a questão, direcionando a pessoa para os canais onde ela pode tentar resolver problemas e esclarecer dúvidas;

envia a resposta para a questão, direcionando a pessoa para os canais onde ela pode tentar resolver problemas e esclarecer dúvidas; O formato lembra serviços de IA generativa populares, como ChatGPT e Gemini, onde o usuário acessa respostas rápidas, elaboradas como banco de dados e informações de outros canais;

No rs.gov.br, se o cidadão estiver logado, o serviço é mais específico e de acordo com as preferências e serviços acessados pelo usuário, incluindo envio de notificações;

se o cidadão estiver logado, o serviço é mais específico e de acordo com as preferências e serviços acessados pelo usuário, incluindo envio de notificações; Como outros serviços do tipo, a GurIA também pode ser “estressada”, aprendendo conforme a demanda do público, abrindo ainda mais o leque de interação e busca por soluções. Para isso, é ainda mais importante o uso constante da ferramenta por um número maior de pessoas.

Leia Mais Uso da IA para declarar imposto de renda exige atenção e cautela, alertam especialistas

Segurança

Em um ambiente marcado por aumento dos golpes virtuais, o governo destaca que a GurIA manda mensagens no WhatsApp com o selo de verificação que atesta a veracidade do serviço.

Além disso, o governador Eduardo Leite destacou que o governo segue investindo em segurança e atualizando estratégias nesse sentido para aprimorar o serviço e evitar fraudes.

Acessibilidade

Como costuma ocorrer durante a implementação de serviços de digitalização, um dos gargalos costuma ser o acesso por idosos e população de baixa renda.