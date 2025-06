Com seis candidatos e favoritismo de deputado, eleição no PT movimenta correntes partidárias no RS

Eleição interna do Partido dos Trabalhadores ocorre em julho. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Seis candidatos disputam o comando do PT no Rio Grande do Sul, em eleição marcada para o dia 6 de julho. O novo presidente irá conduzir o partido nas eleições de 2026, quando Edegar Pretto deverá concorrer novamente ao governo do Estado.

No total, os 131 mil filiados do PT gaúcho estão aptos a votar. A expectativa da comissão eleitoral é que ao menos 22 mil compareçam às urnas, mesmo efetivo da eleição anterior, em 2019. Os postulantes à presidência são Júlio Quadros, Marcelo Carlini, Sofia Cavedon, Stela Farias, Thiago Braga e Valdeci Oliveira.

Além da corrida pela presidência, estão em jogo as 60 vagas no diretório estadual. Ao todo, 10 chapas, cada uma representando uma corrente interna, buscam espaço no colegiado. A divisão das cadeiras se dará de forma proporcional aos votos conquistados — quem fizer 10% dos votos, por exemplo, indica 10% dos membros do diretório.

Valdeci, Sofia, Carlini, Stela e Quadros, cinco dos candidatos à presidência do PT gaúcho. Christiano Ercolani / Divulgação

Deputado estadual é favorito

Apoiado por quatro correntes internas, três deputados federais e quatro estaduais, Valdeci Oliveira é considerado favorito para vencer no primeiro turno. Deputado estadual e ex-prefeito de Santa Maria, Valdeci representa o grupo que já está no comando do partido, cuja maior liderança política é o deputado federal Paulo Pimenta.

Caso Valdeci confirme o favoritismo, cresce ainda mais a chance de Edegar ser o único postulante do partido à indicação de candidato ao governo do Estado no próximo ano. Após ficar a 2.441 votos da disputa do segundo turno em 2022, Pretto consolidou seu espaço interno para repetir a candidatura em 2026.

Valdeci Oliveira (E) conta com o apoio de deputados federais, como Paulo Pimenta e Maria do Rosário. Tiago Machado / Divulgação

Por enquanto, o único nome além de Pretto cogitado no partido como também possível pré-candidato é o deputado estadual Miguel Rossetto. Líder da bancada na Assembleia, Rossetto é um dos expoente da tendência Democracia Socialista, que concorre ao comando do PT com Sofia Cavedon.

Para o Senado, o principal nome é o de Pimenta, cuja indicação foi avalizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em outubro do ano passado. O PT guarda a segunda vaga para uma composição com outros partidos de centro-esquerda.

Sem grandes divisões internas em relação às candidaturas majoritárias para 2026, os debates em torno dos rumos do partido estão mais centrados na necessidade de crescimento da legenda e na prioridade à reeleição de Lula.

A exceção é Thiago Braga, candidato da tendência minoritária Movimento PT. Diretor de Assuntos Federativos na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Braga defende uma guinada do partido ao centro, inclusive com o PT abrindo mão da cabeça de chapa ao governo do Estado em favor de Juliana Brizola (PDT). A postura é rechaçada por todas as demais correntes e pela militância.

Thiago Braga defende guinada do partido ao centro. Divulgação / Divulgação

Eleição do PT gaúcho

Quando: 6 de julho

6 de julho Horário: das 9h às 18h

das 9h às 18h Quem vota: os 131.098 filiados do partido no Estado

Os candidatos

Júlio Quadros (Articulação de Esquerda)

Ex-presidente do PT/RS

Marcelo Carlini (O Trabalho)

Secretário de Comunicação no Sindicato dos Trabalhadores da Justiça Federal no RS

Sofia Cavedon (Democracia Socialista)

Deputada estadual e ex-vereadora em Porto Alegre

Stela Farias (Resistência Socialista)

Deputada estadual e ex-prefeita de Alvorada

Thiago Braga (Movimento PT)

Diretor de Assuntos Federativos na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República

Valdeci Oliveira (Socialismo em Construção)