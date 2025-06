Citando inquérito no STF contra Eduardo Bolsonaro, empresa de Trump quer responsabilizar Moraes por censura nos EUA

A empresa Trump Media , ligada ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu à Justiça norte-americana a responsabilização do ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF), pela emissão de "ordens secretas de censura extraterritorial".

O pedido à Justiça americana cita o inquérito contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) como uma evidência do "abuso de autoridade" de Moraes. A pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou a ser investigado por buscar sanções ao Brasil de autoridades estrangeiras .

Constrangimento no processo penal

As empresas querem que a Justiça americana declare as ordens de Moraes "inexequíveis" no território americano, por violarem a Primeira Emenda. As partes também pedem uma indenização e a responsabilidade pessoal do ministro brasileiro.