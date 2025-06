Carla Zambelli entra para lista vermelha da Interpol após pedido da PF

O pedido foi enviado à sede da Interpol em Lyon, na França, por volta das 17h de quarta-feira (4). Ele se baseia na decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a prisão preventiva da parlamentar.

Prisão preventiva

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a prisão preventiva da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) na quarta-feira. O pedido foi feito pela Procuradoria-Geral da República (PGR) no dia anterior, após ela anunciar que deixou o Brasil .

A deputada responde a dois processos no STF . Em um deles, Zambelli foi condenada por unanimidade pela Corte a 10 anos de prisão , além da perda do mandato na Câmara dos Deputados, pela invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Em outro, ela responde por perseguir um homem com uma pistola na véspera do segundo turno das eleições de 2022.

Novo inquérito

Transferência de execução ou extradição

No entanto, ao ser determinada a prisão de um brasileiro no Exterior — como é o caso da parlamentar — as possibilidades previstas pelos protocolos de cooperação internacional são as seguintes: transferência de execução de pena ou extradição.