Carla Zambelli deixa o Brasil para tratamento médico e pretende ir para a Europa

Condenada em 14 de maio a 10 anos de prisão por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) deixou o Brasil. Ela anunciou que está passando por um tratamento médico no Exterior e pedirá licença do cargo.

— Queria anunciar que estou fora do Brasil já faz alguns dias, eu vim a princípio buscando tratamento médico que eu já fazia aqui e agora eu vou pedir para que eu possa me afastar do cargo — disse em live na manhã desta terça-feira (3) no canal AuriVerde Brasil, no YouTube.

Inicialmente, ela havia dado a entender que já estava na Europa, mas durante a tarde, em entrevista à rede CNN, Zambelli afirmou que está nos Estados Unidos e pretende se mudar para a Itália.

— Eu tenho passaporte italiano, eu estou nos Estados Unidos. Eu vim para os Estados Unidos fazer um tratamento de saúde, não é um tratamento de depressão, eu tenho outras questões de saúde que são conectadas com à síndrome de Ehlers-Danlos que eu tenho — explicou ela.

A deputada afirmou estar tranquila quanto a um possível pedido de prisão ou extradição.

— Como cidadã italiana, eu sou intocável na Itália. Não há o que ele (Moraes) possa fazer para me extraditar de um país em que eu sou cidadã — afirmou, citando o ministro do STF Alexandre de Moraes, relator do processo em que ela foi condenada.

O passaporte da parlamentar foi apreendido em 2023, durante as investigações sobre a invasão aos sistemas do CNJ, mas ela usa o italiano, por ter dupla cidadania. Ela afirmou que não estava proibida de viajar e inclusive esteve na posse de Donald Trump.

Zambelli voltou a negar os crimes pelos quais foi condenada e questionou a segurança dos sistemas do Poder Judiciário.

— Eu acho que ele ficou tão nervoso, Alexandre de Moraes, de ver isso, que quer eventualmente a minha condenação para pagar esta vergonha pública que ele passou, de saber que um hacker conseguiu entrar no sistema do CNJ e colocar este tipo de informação — afirmou, citando os mandados de prisão falsos que foram inseridos no sistema na ocasião.

Questionada se pretende voltar ao Brasil, ela respondeu que sim e que gostaria de terminar o mandato:

— Eu pretendo voltar quando o Brasil voltar a ser uma democracia, quando eu tiver oportunidade de me defender legitimamente.

Argumentos em live

Antes de esclarecer as circunstâncias em que deixou o país, Carla Zambelli havia dado outros motivos para estar no Exterior.

— Gostaria de deixar bem claro que não é um abandono do país, não é desistir da minha luta. É resistir. É poder continuar falando o que eu quero falar. É voltar a ser a Carla que eu era antes dessas amarras que essa ditadura nos impôs — afirmou.

Em outro momento, Zambelli falou que adoeceu devido à censura que enfrentava no Brasil, em referências às investigações e condenações que sofreu recentemente no Supremo Tribunal Federal (STF).

— Meu tratamento não é médico, não é com medicamento. Eu tenho que começar a destravar o que eu sinto, a falar, porque essa sou eu de verdade. A pessoa que estava ali amuada, às vezes até constrangida, com vergonha por não poder falar tudo que eu penso, foi ficando doente. Agora, tenho certeza, que estando aqui, vou conseguir ficar sã de novo e conseguir dar para o Brasil tudo que ele merece, que é a minha voz, as minhas opiniões, a minha verdade e a minha análise — relatou.

Resistência na Europa

Zambelli prometeu viajar à Europa a fim de "denunciar" o que acontece no Brasil atualmente, que ela classificou como "uma ditadura, com censura e falta de liberdade".

— Agora, mais do que nunca, vou poder denunciar todos os desmandos que a gente observa neste país e que eu tenho ficado calada diante de uma pressão judicial que eu tenho sofrido. Me cansei de ficar calada, me cansei desse tempo que eu tive de conter e não pude atender ao meu público — expressou.

A parlamentar revelou o desejo de participar de congressos com políticos europeus e buscar apoio em "todas as cortes possíveis" do velho continente.

— Eu acho que vocês precisam ter pessoas aqui fora do Brasil para poder lutar, continuar lutando e denunciando. Eu vou levar isso para todos os países da Europa, vou denunciar em todas as cortes que a gente tiver para denunciar na Europa, vou viajar e participar de congressos com deputados de toda essa parte imensa do nosso mundo — disse.

A parlamentar destacou que a "América está muito bem coberta", em referência às mudanças de Eduardo Bolsonaro, Luis Ernesto Lacombe e Allan dos Santos para os Estados Unidos, e destacou a sua luta por "liberdade":