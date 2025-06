Câmara aprova projeto que aumenta pena para crimes contra idosos; veja o que muda

Projeto altera lei do Estatuto do Idoso. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A Câmara dos Deputados aprovou na segunda-feira (16) o Projeto de Lei 4.626/2020 que altera o Estatuto do Idoso para aumentar as penas para os crimes de abandono de incapaz e de maus-tratos, além de modificar as penas do crime de exposição a perigo da saúde e da integridade física ou psíquica do idoso.

Os deputados mantiveram as alterações do Senado ao projeto, que agora segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Pelo projeto, as penas para o crime de abandono de incapaz passam de seis meses a três anos, para de dois a cinco anos e multa. Nos casos em que o abandono resulta em lesão corporal de natureza grave, a pena passa a ser de reclusão, de três a sete anos, além de multa.

