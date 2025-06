STF finaliza depoimentos de réus do núcleo 1 por tentativa de golpe

Os interrogados

O primeiro a ser interrogado foi o ex-ajudante de ordens da Presidência da República Mauro Cid , que tem acordo de delação premiada com a Justiça. Depois dele, os réus são ouvidos por ordem alfabética, começando pelo deputado federal e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem , que prestou depoimento também na segunda.

Nesta terça-feira, o almirante Almir Garnier Santos foi o primeiro a prestar depoimento. Depois foi interrogado Anderson Torres . O general Augusto Heleno , ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, só concordou em responder ao questionamentos de sua defesa.

O interrogatório de Braga Netto , general da reserva, será o único realizado por videoconferência, por ele estar preso preventivamente desde 14 de dezembro de 2024. A detenção aconteceu pelo entendimento de que o militar procurou atrapalhar as investigações sobre a tentativa de golpe de Estado.

Primeiro dia

O primeiro dia começou com o depoimento de Mauro Cid. O ex-ajudante de ordens disse que Bolsonaro recebeu, leu e fez alterações na "minuta do golpe".

— Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades que seriam presas. Somente o senhor ( ministro Alexandre de Moraes ) ficaria como preso — diz Mauro Cid sobre alterações que Bolsonaro teria realizado na "minuta do golpe".

— Nunca utilizei monitoramento algum pela Abin de qualquer autoridade e, ao contrário do que foi colocado em comunicação, nós não tínhamos a gerência de sistemas de monitoramento, pelo contrário — disse.

Cronograma de interrogatórios

Investigação

Os réus respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do estado democrático de direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

O interrogatório dos réus é uma das últimas fases da ação penal. A expectativa é de que o julgamento que vai decidir pela condenação ou absolvição do ex-presidente e dos demais réus ocorra no segundo semestre deste ano. Em caso de condenação, as penas passam de 30 anos de prisão.