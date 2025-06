Bolsonaro deve ser julgado entre agosto e setembro no STF por trama golpista

Moraes determinou prazos para alegações finais no processo contra Bolsonaro e outros sete réus, em 27 de junho. Fellipe Sampaio / STF/Divulgação

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus acusados de participação na tentativa de golpe de Estado deve ocorrer entre o fim de agosto e o início de setembro. A ação penal está agora na etapa das alegações finais – a última antes do julgamento.

O processo segue com prazos ativos mesmo durante o recesso do Supremo Tribunal Federal (STF), em julho, porque um dos réus, o general e ex-ministro Walter Braga Netto, está preso. Isso garante que os trâmites prossigam normalmente ao longo do mês.

Na sexta-feira (27), o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, determinou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) seja intimada para apresentar seus argumentos finais em até 15 dias. A expectativa é que o procurador-geral da República, Paulo Gonet, reforce o pedido de condenação dos réus.

Depois da manifestação da PGR, será a vez da defesa de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e delator no processo, que também terá 15 dias para enviar suas alegações. Por ter firmado acordo de delação premiada, ele falará antes dos demais.

Em seguida, os advogados dos outros sete acusados terão mais 15 dias para entregar seus argumentos finais. A contagem dos prazos começa a partir do recebimento das intimações por parte das defesas. Quando o prazo termina no fim de semana, o envio pode ser feito até a segunda-feira seguinte.

Finalizadas todas as manifestações, Moraes deverá elaborar seu voto. Em seguida, o processo será liberado para julgamento na Primeira Turma do STF. A definição da data caberá ao ministro Cristiano Zanin, atual presidente do colegiado. O caso é tratado como prioritário dentro do Supremo.

A expectativa no tribunal é de que o julgamento seja concluído ainda em 2025. O objetivo é evitar que o processo contamine o calendário eleitoral do ano seguinte. Do lado das defesas, a tentativa é de postergar ou mesmo evitar o desfecho mais provável: a condenação.

A investigação que levou à ação penal foi marcada por uma série de questionamentos processuais por parte dos advogados. Eles alegaram falta de acesso a provas e levantaram dúvidas sobre a competência do STF para conduzir o julgamento.

Desde a abertura da ação penal, os debates passaram a se concentrar na tipificação dos crimes atribuídos aos réus e na possível dosimetria das penas, caso sejam condenados. Após depoimentos de testemunhas e interrogatórios, duas acareações foram realizadas no Supremo.

A primeira reuniu Braga Netto e Mauro Cid. A segunda confrontou o ex-ministro da Justiça Anderson Torres com o ex-comandante do Exército Marco Antônio Freire Gomes. Os embates ajudaram a esclarecer pontos da narrativa apresentada pela acusação.

A seguir, o rito previsto para a fase final da ação penal: