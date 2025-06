Bolsonaro depõe à PF em inquérito contra Eduardo nesta quinta-feira

Moraes considerou que Bolsonaro é "diretamente beneficiado" pela campanha do filho.

O ex-presidente Jair Bolsonaro será ouvido pela Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira (5) às 15h, em Brasília no âmbito do inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal (STF) contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) .

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, aceitou o pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) e abriu um inquérito contra Eduardo . O objetivo é investigar a suposta atuação do parlamentar nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras.

Relator do caso, Moraes também ordenou o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro por considerar que ele é "diretamente beneficiado" pela campanha e já declarou "ser o responsável financeiro pela manutenção do sr. Eduardo Bolsonaro em território americano".