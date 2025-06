Bate-boca entre Haddad, Nikolas Ferreira e Jordy encerra audiência pública na Câmara

Os parlamentares questionaram o ministro a respeito de uma suposta "gastança" do governo federal que, segundo eles, tem aumentado impostos e, ainda assim, registrado déficits nas contas públicas. Haddad rebateu criticando os deputados, que não permaneceram para ouvir a resposta.

— Agora aparecem dois deputados, fazem as perguntas e correm do debate. Nikolas sumiu, (perguntou) só para aparecer. Pessoas falaram, agora tenha maturidade. E corre daqui, não quer ouvir explicação, quer ficar com o argumento dele. Não quer dar chance de o diálogo fazer ele mudar de ideia — afirmou Haddad.