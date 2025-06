Assembleia vota indenização para quem ficar sem luz por mais de 24 horas no RS; acompanhe

A Assembleia Legislativa incluiu na pauta de votações desta terça-feira (24) um projeto de lei que determina que as concessionárias de energia elétrica paguem uma indenização automática para os consumidores que ficarem mais de 24 horas sem luz no Rio Grande do Sul. A sessão começou pouco depois das 14h e o tema deve ser analisado pelos deputados a partir das 15h.