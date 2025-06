Após depor à PF, Bolsonaro afirma que enviou "bastante dinheiro" para o filho Eduardo nos Estados Unidos

O ex-presidente foi convocado a depor no inquérito que apura atuação de Eduardo nos Estados Unidos contra autoridades do Brasil.

A jornalistas, Bolsonaro afirmou que não há qualquer “trabalho” ou “lobby” por parte de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos com o objetivo de “sancionar quem quer que seja no Brasil”. Entretanto, o próprio Eduardo justificou a permanência no país para "focar em buscar as justas punições que Alexandre Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem".