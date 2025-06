AGU pede ao STF que suspenda ações contra a União por fraudes no INSS

A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que suspenda o andamento de todos os processos judiciais em curso no país que buscam responsabilizar a União e o Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS ) pelos descontos indevidos realizados nos benefícios dos aposentados.

De acordo com a AGU, o objetivo é garantir a sustentabilidade da Previdência e evitar a insegurança jurídica causada por milhões de ações no país com "prováveis resultados diferentes".