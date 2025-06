Moraes determina que advogado de Bolsonaro e ex-assessor sejam ouvidos pela PF por suspeita de obstrução de investigação

Cid e Jair Bolsonaro são réus por tentativa de golpe de Estado. Ton Molina / STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Polícia Federal (PF) ouça os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro, Fábio Wajngarten e Paulo Costa Bueno, para apurar a suspeita de obstrução de investigação.

Eles teriam buscado acesso às informações sigilosas da delação premiada do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. Wajngarten foi secretário de Comunicação Social da Presidência e atuou na defesa do ex-presidente. Costa Bueno é um dos atuais advogados de Bolsonaro.

A ordem faz parte do inquérito aberto para investigar a atuação do ex-assessor da Presidência da República Marcelo Câmara e do advogado Luiz Eduardo Kuntz na tentativa de acessar informações da delação de Cid.

De acordo com a defesa do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, eles teriam pressionado a mãe, a esposa e a filha de Cid em busca de detalhes sobre o conteúdo de sua delação. Para Moraes, as condutas indicam a suposta prática do crime de obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa.

Os advogados teria também entrado em contato com a filha menor de idade de Cid pelo WhatsApp — onde teriam acontecido as abordagens. A defesa de Cid entregou voluntariamente à Polícia Federal o celular da filha do colaborador.