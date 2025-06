Acareação entre Mauro Cid e Braga Netto no STF chega ao fim após quase duas horas

Audiência entre Braga Netto (à esquerda) e Mauro Cid foi conduzida a portas fechadas por Alexandre de Moraes. Marcelo Camargo e EVARISTO SA / ABR e AFP

A acareação entre o general Walter Braga Netto e o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), terminou por volta das 12h30min desta terça-feira (24), no Supremo Tribunal Federal (STF). A audiência durou pouco mais de duas horas e foi conduzida a portas fechadas pelo ministro Alexandre de Moraes. A informação é do g1.

Cid e Braga Netto são réus na ação que apura a atuação do chamado "núcleo crucial" da organização criminosa acusada de planejar golpe de Estado no país. Mauro Cid firmou acordo de colaboração premiada com a Polícia Federal.

A defesa de Braga Netto pediu a acareação, pois afirma que há divergências nos interrogatórios do general e de Cid que precisam ser esclarecidas. Os advogados acusam Cid de mentir em seus depoimentos.

Na delação, o tenente-coronel relatou que o general teria entregue R$ 100 mil numa sacola de vinho. O dinheiro seria para financiar a operação do golpe. Em outro momento, Cid disse que um plano para monitorar e assassinar autoridades foi discutido na casa de Braga Netto. O general nega ambas as acusações.

Braga Netto está preso desde dezembro do ano passado sob a acusação de obstruir a investigação sobre a tentativa de golpe de Estado e tentar obter detalhes dos depoimentos de delação de Cid.

"Mentiroso"

A defesa de Braga Netto disse que tanto seu cliente quanto o tenente-coronel Mauro Cid mantiveram as versões contraditórias na acareação realizada na manhã desta terça. Além disso, o advogado José Luís Oliveira Lima afirmou que vai pedir novamente a anulação do acordo de delação premiada.

— É um escândalo. Ele mentiu perante o STF mais uma vez — acusou Lima.

Leia Mais Piloto de balão que caiu em SC e matou oito pessoas não é habilitado, diz Anac

O advogado José Luís Oliveira Lima afirmou que vai oficiar a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) por violação às prerrogativas da defesa porque o relator, Alexandre de Moraes, não permitiu a gravação da audiência, que foi fechada à imprensa. Lima ressaltou que Cid já citou três lugares onde teria ocorrido a entrega de dinheiro em uma caixa de vinho por Braga Netto, e não apresentou provas.

— É uma pena que não tenha imagem, porque o general Braga Netto em duas oportunidades afirmou que o senhor Mauro Cid, que permaneceu durante todo o ato com a cabeça baixa, é mentiroso, e (Cid) não negou quando teve oportunidade de falar — disse o advogado a jornalistas após a audiência.

Série de acareações

Esta foi a primeira das acareações entre réus e testemunhas da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado fracassado, cujo objetivo seria manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder mesmo após derrota nas eleições de 2022.

Após a acareação entre Braga Netto e Mauro Cid, foi iniciada a oitiva que coloca frente a frente o ex-ministro da Justiça Anderson Torres — também réu na ação penal — e o ex-comandante do Exército Freire Gomes, que participa do processo como testemunha.

Nesse caso, o procedimento foi pedido pela defesa de Torres, que disse haver pontos “nevrálgicos” do depoimento de Gomes que precisam ser esclarecidos.

Como funciona

A acareação é um procedimento em que as pessoas envolvidas em um caso são colocadas frente a frente para confrontar suas versões dos fatos. Cada uma responde perguntas parecidas sobre possíveis contradições entre os depoimentos. O objetivo é ajudar o juiz a entender melhor o que realmente aconteceu, reunindo mais informações para que ele possa tomar uma decisão final.

O procedimento, em regra, é fechado, e contará com a presença apenas do ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal do golpe, dos réus, dos respectivos advogados e da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Medidas adicionais da ação penal

As acareações fazem parte das medidas adicionais que podem ser pedidas por acusação e defesa durante a tramitação de uma ação penal. Ainda é possível que perícias e novos depoimentos, por exemplo, sejam solicitadas.

Somente após encerrada essa fase de instrução do processo é que os cinco ministros da Primeira Turma do Supremo — Moraes, Cristiano Zanin, Luiz Fux, Flavio Dino e Cármen Lúcia — deverão julgar se condenam ou absolvem os réus na primeira ação penal do golpe.

Essa ação tem como alvo o chamado “núcleo crucial”, composto por aqueles que seriam as principais cabeças por trás do complô, incluindo o próprio Bolsonaro, apontado na denúncia da PGR como líder e principal beneficiário do esquema.

Os réus na ação penal são: